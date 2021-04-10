Киев прокомментировал слова Пескова о «повторении Сребреницы»

По словам Резника, Украина будет использовать только дипломатический способ возвращения территорий. Он напомнил о необходимости встреч в "нормандском формате" и существования контактной группы по Донбассу в Минске.

Политик подчеркнул, что Украина "не боится Сребреницы" и не может допустить подобного развития событий. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак ранее заявил, что РФ придется "встать на защиту" живущих в Донбассе россиян.

