Турция накрылась ковидом, а рубль - Донбассом

Начало Киевом боевых действий в этом регионе может вынудить Россию встать на защиту своих граждан и стать «началом конца Украины», - заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий постсоветское пространство.

«Все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», - сказал г-н Козак.

Российские паспорта уже получили более 600 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Обострение обстановки на Донбассе привело к существенному падению рубля на этой неделе. На торгах курс преодолевал отметки в 78 рублей за доллар и в 92 – за евро, впоследствии немного отыграв назад.





Двукратное сокращение количества бедных в России, до 6,5%, может быть достигнуто уже к 2024 году.