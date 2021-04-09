Турция накрылась ковидом, а рубль - Донбассом
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели
Ограничение полетов в Турцию оказалось на повестке дня российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией встал из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. Между тем, закрытие турецких курортов чревато волной банкротств в туриндустрии: путевки распроданы на несколько месяцев вперед.
Россия готова защитить своих граждан на Донбассе.
Начало Киевом боевых действий в этом регионе может вынудить Россию встать на защиту своих граждан и стать «началом конца Украины», - заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий постсоветское пространство.
«Все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», - сказал г-н Козак.
Российские паспорта уже получили более 600 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик.
Обострение обстановки на Донбассе привело к существенному падению рубля на этой неделе. На торгах курс преодолевал отметки в 78 рублей за доллар и в 92 – за евро, впоследствии немного отыграв назад.
Двукратное сокращение количества бедных в России, до 6,5%, может быть достигнуто уже к 2024 году.
Уверенность в этом высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании президиума фракции «Единая Россия». Ранее о своих предложениях, направленных в правительство, Кудрин говорил на заседании Совета Федерации. Упоминал он о плане Счетной палаты по преодолению бедности и на встрече с президентом Владимиром Путиным. Никаких деталей плана Счетная палата не представляет. На встрече с депутатами предложениями аудиторов Алексей Кудрин предпочел поделиться в закрытом режиме - «в виду чувствительности темы». При этом он сослался на просьбу правительства.
Три губернатора за три дня сменились в России.
Свои посты последовательно покинули глава Тувы Шолбан Кара-оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Отставка всех троих предсказывалась политологами, в первых двух случаях – в связи с долгожительством на посту главы региона. Последним в пятницу был отправлен в отставку Битаров. На его место президент Владимир Путин назначил в качестве врио Сергея Меняйло – своего полпреда в Сибирском федеральном округе, а ранее – губернатора Севастополя. Кстати, Меняйло – уроженец Северной Осетии. По его словам, основным направлением работы станет решение проблем здравоохранения в республике. «Вспышка коронавирусной инфекции показала слабые места и проблемы в системе здравоохранения», - сказал Меняйло.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 150 / сут.
Умерли
102 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 662 / сут.
- В Воронеже произошел крупный пожар в пятиэтажке
- Память принца Филиппа почтили 99 ударами в колокол
- В Швейцарии завили о 55 скончавшихся после прививки от COVID-19
- Глава ДНР заявил, что Киев готов к полномасштабным военным действиям в Донбассе
- В Звёздном городке привели в порядок 20 многоэтажек перед космическим юбилеем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru