«Киев проиграл»: Депутат Журавлев подвел итоги саммита НАТО для Украины
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе говорят о том, что Украина «уже проиграла», сообщает NEWS.ru.
По его мнению, страны Запада не желают войны с Россией, поэтому требуют от украинского президента Владимира Зеленского победы на поле боя, однако ставку на Киев делать уже не собираются.
«Зеленскому теперь говорят прямо: выиграешь, тогда, может быть, подумаем. Люди в дорогих костюмах и платьях не хотят обниматься с человечком в грязной футболке... отыгранная карта. Киев уже проиграл», — указал парламентарий.
Журавлёв добавил, что страны НАТО переключили своё внимание на Тихоокеанский регион, что подтверждает присутствие на саммите руководства Австралии, Японии и Южной Кореи.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО оказались хорошими для Киева, но не идеальными, сообщает RT.
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