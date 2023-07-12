«Киев проиграл»: Депутат Журавлев подвел итоги саммита НАТО для Украины

По его мнению, страны Запада не желают войны с Россией, поэтому требуют от украинского президента Владимира Зеленского победы на поле боя, однако ставку на Киев делать уже не собираются.

«Зеленскому теперь говорят прямо: выиграешь, тогда, может быть, подумаем. Люди в дорогих костюмах и платьях не хотят обниматься с человечком в грязной футболке... отыгранная карта. Киев уже проиграл», — указал парламентарий.

Журавлёв добавил, что страны НАТО переключили своё внимание на Тихоокеанский регион, что подтверждает присутствие на саммите руководства Австралии, Японии и Южной Кореи.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО оказались хорошими для Киева, но не идеальными, сообщает RT.

