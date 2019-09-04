Киев призвал вернуться в Донбасс российских наблюдателей

На Украине выступили за восстановление российско-украинского механизма контроля на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление озвучила пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Дарья Олифер. По ее словам, этот вопрос был поднят на заседании контактной группы.

Олифер заявила о целесообразности возвращения российских представителей в центр по контролю и координации сторон с целью соблюдения прекращения огня.

Напомним, представили РФ покинули центр в конце 2017 года. Центр был создан в октябре 2014 года для решения вопросов по деэскалации конфликтов на Донбассе. Туда вошли представители РФ, Украины и ОБСЕ.



