Киев признал невозможность «прямого влияния» на санкции против «Северного потока-2»

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ объявил о завершении прокладки первой нитки "Северного потока-2" на ПМЭФ. Путин отметил, что компания "Газпром" готова к поставкам по "Северному потоку-2", однако начало работы газопровода зависит от немецкого регулятора.

По словам Данилова, в США есть республиканцы, которые ратуют за сохранение санкций, однако у Киева нет "прямой возможности влиять на эти процессы". При этом секретарь СНБО отметил, что украинские дипломаты "делают всё необходимое", чтобы проект был прекращен.

Данилов пояснил, что в Евросоюзе есть "мощные игроки", которые намерены сотрудничать с Россией. Он напомнил, что Германия и Франция являются экономическими и политическими партнерами России.

