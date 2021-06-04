Киев признал невозможность «прямого влияния» на санкции против «Северного потока-2»
Киев не оказывает прямого влияния на санкции против проекта "Северный поток-2", однако прикладывает все усилия, чтобы газопровод не был достроен. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает РИА Новости.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ объявил о завершении прокладки первой нитки "Северного потока-2" на ПМЭФ. Путин отметил, что компания "Газпром" готова к поставкам по "Северному потоку-2", однако начало работы газопровода зависит от немецкого регулятора.
По словам Данилова, в США есть республиканцы, которые ратуют за сохранение санкций, однако у Киева нет "прямой возможности влиять на эти процессы". При этом секретарь СНБО отметил, что украинские дипломаты "делают всё необходимое", чтобы проект был прекращен.
Данилов пояснил, что в Евросоюзе есть "мощные игроки", которые намерены сотрудничать с Россией. Он напомнил, что Германия и Франция являются экономическими и политическими партнерами России.
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