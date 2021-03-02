Киев подготовился к запуску «Северного потока — 2»
Украинские власти подготовились к запуску газопровода «Северный поток — 2», сообщает «Украинская неделя» со ссылкой на заявление главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.
По его словам, из-за запуска проекта Украина рискует потерять доходы от транзита и «компонент безопасности». Однако Коболева выразил уверенность в том, что дефицита газа в стране не будет.
Чтобы Германии избежать огромных исков о возмещении ущерба, не следует препятствовать завершению газопровода «Северный поток-2» или вводить мораторий на его строительство. Вместо это можно воспользоваться тремя другими сценариями, заявил бывший посол Германии в США и Великобритании, глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер журналу Der Spiegel.
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