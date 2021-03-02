Киев подготовился к запуску «Северного потока — 2»

Украинские власти подготовились к запуску газопровода «Северный поток — 2», сообщает «Украинская неделя» со ссылкой на заявление главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

По его словам, из-за запуска проекта Украина рискует потерять доходы от транзита и «компонент безопасности». Однако Коболева выразил уверенность в том, что дефицита газа в стране не будет.