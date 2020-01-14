Киев ответил на обвинения Израиля о присутствии антисемитизма на Украине

В ответном заявлении украинский МИД при этом отметил, что в стране осуждаются «любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями». Кроме того, в ведомстве Украины подчеркнули, что сохранение исторической памяти о Холокосте и восстановление справедливости всегда будут занимать важное место в политике страны.

В заключении в МИД отметили, что "цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой области должны вестись на уровне историков и экспертов, а не политиков".

