Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом
Глава США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом, в котором нелегальным объявлено государственное финансирование программ или организаций, направленных на дискриминацию евреев. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на советника Демократической партии США Антона Конева.
Согласно данному указу, антисемитизм теперь будет рассматриваться в соответствии с Законом о гражданских правах от 1964 года. "Антисемитизм" авторы данного законопроекта считают ненавистью к иудеям, а не к евреям. Данный указ был подвергнут критике со стороны проживающих в США евреев, которые не поддерживают политический курс Дональда Трампа. Также было высказано мнение, что документ может ограничить свободу слова и собраний.
Антон Конев отмечает, что этот указ направлен не против свободы слова, а в сторону защиты прав людей. Политик добавил, что свобода слова не является неограниченной: в частности, запрещено призывать к насилию, оскорблять и дискриминировать людей по какому-то признаку, в том числе национальному и религиозному. Он напомнил, что ранее под защиту государства были взяты темнокожие и испаноговорящие. Конев признал, что в США в этом есть необходимость, так как в стране возрос уровень антисемитизма.
Как передает канал, большая часть еврейских организаций всё же поддержала данное решение президента Трампа. Он подписал указ во время приема в Белом доме по случаю традиционного иудейского праздника Хануки.
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