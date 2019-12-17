Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом

Согласно данному указу, антисемитизм теперь будет рассматриваться в соответствии с Законом о гражданских правах от 1964 года. "Антисемитизм" авторы данного законопроекта считают ненавистью к иудеям, а не к евреям. Данный указ был подвергнут критике со стороны проживающих в США евреев, которые не поддерживают политический курс Дональда Трампа. Также было высказано мнение, что документ может ограничить свободу слова и собраний.

Антон Конев отмечает, что этот указ направлен не против свободы слова, а в сторону защиты прав людей. Политик добавил, что свобода слова не является неограниченной: в частности, запрещено призывать к насилию, оскорблять и дискриминировать людей по какому-то признаку, в том числе национальному и религиозному. Он напомнил, что ранее под защиту государства были взяты темнокожие и испаноговорящие. Конев признал, что в США в этом есть необходимость, так как в стране возрос уровень антисемитизма.

Как передает канал, большая часть еврейских организаций всё же поддержала данное решение президента Трампа. Он подписал указ во время приема в Белом доме по случаю традиционного иудейского праздника Хануки.