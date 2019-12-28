Киев одобрил мировое соглашение с Газпромом

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с российским Газпромом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)», - сказано в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте украинского правительства.

Напомним, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что российская компания и «Нафтогаз» Украины подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам на транзит российского газа для достижения «баланса интересов сторон».

Ключевое соглашение по транзиту газа через территорию Украины было заключено 21 декабря. Срок контракта составит пять лет.

«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов в рамках вердикта Стокгольмского арбитражного суда. Как объяснил позднее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, эта сумма «капля в море» на фоне других финансовых претензий, которые предъявляла украинская сторона, передает Ura.ru

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о подводных камнях в новом контракте Москвы и Киева на транзит газа.

