Бывший шеф Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк в беседе с журналистами заявил, что стране угрожает дальнейший распад. По его словам, от Украины могут отколоться и другие области.

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В качестве примера Вовк привел Буковину и Закарпатье, где многие местные жители имеют паспорта других стран — Венгрии и Чехии. Кроме того, отметил он, Будапешт финансово подпитывает сепаратизм в этих регионах.



Экс-глава СБУ также обратил внимание на Черниговскую область, где, по его словам, проживает много этнических белорусов.



Ранее Вовк предлагал полностью прекратить транспортное сообщение между Россией и Украиной, передает «Свободная пресса».

