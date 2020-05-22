Экс-глава СБУ назвал регионы, которые могут отколоться от Украины
Бывший шеф Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк в беседе с журналистами заявил, что стране угрожает дальнейший распад. По его словам, от Украины могут отколоться и другие области.
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В качестве примера Вовк привел Буковину и Закарпатье, где многие местные жители имеют паспорта других стран — Венгрии и Чехии. Кроме того, отметил он, Будапешт финансово подпитывает сепаратизм в этих регионах.
Экс-глава СБУ также обратил внимание на Черниговскую область, где, по его словам, проживает много этнических белорусов.
Ранее Вовк предлагал полностью прекратить транспортное сообщение между Россией и Украиной, передает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru