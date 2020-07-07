Киев допустил введение миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Власти Украины изучают «беспрецедентную возможность» введения в Донбасс миротворческой миссии ОБСЕ, заявил в интервью телеканалу ICTV вице-премьер страны и участник украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.

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По его словам, формально и юридически у ОБСЕ есть такая возможность, хотя «никогда в жизни такого не было», передаёт RT.

Резников считает, что другая сторона конфликта на юго-востоке Украины может согласиться на такой вариант.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что после получения контроля над границей с Россией в Донбассе необходимость в администрациях самопровозглашённых ДНР и ЛНР отпадёт.

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
ТЕГИ:ОБСЕМиротворцыДонбасс
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