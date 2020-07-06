В Кремле прокомментировали прогнозы присоединения Донбасса к РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не обладает информацией насчёт «каких-то шагов в сторону России» со стороны ДНР и ЛНР. Так он прокомментировал предположение о том, что самопровозглашённые республики Донбасса скоро войдут в состав России, пишет РБК.

Представитель Кремля при этом отметил, что Россия предоставила гражданство жителям ДНР и ЛНР по гуманитарным соображениям. Кроме того, Москва продолжит поддерживать жителей Донбасса, поскольку подвижек в сторону урегулирования ситуации в регионе по-прежнему нет, добавил Песков.

Мнение о том, что ДНР и ЛНР де-факто уже в составе России, а в скором времени станут частью России и де-юре, 4 июля высказал экс-глава правительства Донецкой народной республики Александр Бородай, сообщает РИА ФАН.

