КГБ Белоруссии заявил о предотвращении крупных терактов

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил о предотвращении ряда терактов в стране. Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам Тертеля, предотвращенные атаки были нацелены как на государственные ведомства, так и на отдельных лиц. По данным КГБ, планируемые теракты могли унести жизни множества человек.

Тертель подчеркнул, что это "та реальная действительность", в которой находится республика. Глава комитета отметил, что ведомство принимает своевременные меры.

По словам Тертеля, представители спецслужб вскрыли тайник с килограммами взрывных устройств и взрывчатых веществ. Глава КГБ добавил, что эти средства могли быть использованы для дестабилизации политической ситуации в Белоруссии.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ТерактКГББелоруссия
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