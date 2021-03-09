КГБ Белоруссии заявил о предотвращении крупных терактов

По словам Тертеля, предотвращенные атаки были нацелены как на государственные ведомства, так и на отдельных лиц. По данным КГБ, планируемые теракты могли унести жизни множества человек.

Тертель подчеркнул, что это "та реальная действительность", в которой находится республика. Глава комитета отметил, что ведомство принимает своевременные меры.

По словам Тертеля, представители спецслужб вскрыли тайник с килограммами взрывных устройств и взрывчатых веществ. Глава КГБ добавил, что эти средства могли быть использованы для дестабилизации политической ситуации в Белоруссии.