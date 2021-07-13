Керри положительно отозвался о переговорах с Лавровым по климату

Спецпосланник американского президента по климату Джон Керри позитивно оценил переговоры по климату с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Лавров назвал визит Керри в Москву позитивным сигналом

«Хорошее начало обсуждения возможностей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о том, как разрешить кризис в сфере климата»,— написал Керри на своей странице в Twitter.

В ходе переговоров дипломаты, в частности, обсудили взаимодействие в рамках Парижского соглашения по климату.

В свою очередь, Лавров назвал визит Керри в Москву позитивным сигналом. По его словам, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с США по подготовке успешного проведения 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шотландии.

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ФОТО: Переговоры госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже 14 октября 2014 г.
ТЕГИ:Сергей ЛавровДжон Керри
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