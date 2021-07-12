Лавров назвал визит Керри в Москву позитивным сигналом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с США по подготовке успешного проведения 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шотландии, сообщает ТАСС.

В ходе переговоров с прибывшим в Россию спецпосланником президента США по климату Джоном Керри российский министр отметил, что Москва считает этот визит «весьма своевременным».

«Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряжённости и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», - отметил Лавров.

Глава российского МИД добавил, что визит Керри в Москву «полностью соответствует духу» женевской встречи лидеров двух стран, и Россия готова его «всемерно укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога», в целях поиска баланса интересов.

Ранее Лавров отметил, что «Россия придаёт большое значение» глобальному изменению климата, и намерена и далее сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках, сообщает RT.

