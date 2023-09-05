Кеннеди-младший усомнился в необходимости помощи Украине
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший поставил вопрос о целесообразности «инвестиций» в конфликт на Украине. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Политик назвал возмутительным заявление сенатора от Республиканской партии Митта Ромни, который назвал помощь Украине «стоящим вложением». Кеннеди-младший призвал подумать о влиянии конфликта на экономику США и выразил сомнения в необходимости дополнительной поддержки Киева.
Во время президентства США Джо Байдена объем военной помощи США Украине превысил $43 миллиарда.
Кеннеди-младший ранее заявил, что от граждан США скрывают правду о плохом состоянии Вооруженных сил Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru