Кеннеди-младший усомнился в необходимости помощи Украине

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший поставил вопрос о целесообразности «инвестиций» в конфликт на Украине. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Кеннеди-младший: США уничтожают Украину отправками снарядов с ураном

Политик назвал возмутительным заявление сенатора от Республиканской партии Митта Ромни, который назвал помощь Украине «стоящим вложением». Кеннеди-младший призвал подумать о влиянии конфликта на экономику США и выразил сомнения в необходимости дополнительной поддержки Киева.

Во время президентства США Джо Байдена объем военной помощи США Украине превысил $43 миллиарда.

Кеннеди-младший ранее заявил, что от граждан США скрывают правду о плохом состоянии Вооруженных сил Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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