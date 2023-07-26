Кеннеди-младший призвал наладить диалог на высоком уровне с Россией

США необходимо наладить контакты на высоком уровне с Россией. Об этом заявил претендент на пост президента Соединенных Штатов республиканец Роберт Кеннеди-младший.

В США захотели продолжить контакты с Россией

По мнению политика, Штаты фактически «находятся в состоянии войны» с РФ.

«Это ядерная держава, у них на тысячу больше ядерных боеголовок, чем у нас. И никого это, кажется, не волнует», — цитирует Кеннеди ТАСС.

Республиканец указал, что контактов на высоком уровне между Вашингтоном и Москвой нет уже год, но с Россией «нужно говорить».

Ранее Кеннеди-младший назвал решение президента США Джо Байдена о мобилизации резерва подготовкой к войне с РФ, напоминает RT. Американский лидер поручил мобилизовать три тысячи резервистов в рамках учений НАТО «Атлантическая решимость», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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