В США захотели продолжить контакты с Россией

Власти Соединенных Штатов положительно оценивают контакты с Россией, которые состоялись в минувшие выходные, и хотели бы их продолжения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя американской администрации Джона Кирби.

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«У нас были хорошие, прямые контакты с Россией на протяжении выходных. Мы ожидаем, что они смогут быть продолжены», – заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден не предпринимал попыток связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне мятежа ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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