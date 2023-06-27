В США захотели продолжить контакты с Россией

«У нас были хорошие, прямые контакты с Россией на протяжении выходных. Мы ожидаем, что они смогут быть продолжены», – заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден не предпринимал попыток связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне мятежа ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

