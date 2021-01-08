Кения получит от России 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Россия выделила Кении 109 миллионов кенийских шиллингов (один миллион долларов США) на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.
Представитель российского посольства в Кении рассказал, что соответствующие документы уже подписаны, а деньги предоставляются кенийскому Минздраву на поддержку деятельности специализированной больницы имени Огинга Одинга, которая была построена в 1969 году в городе Кисуму при содействии СССР. Выделенные средства также пойдут на подготовку специалистов.
Деньги будут предоставлены через Трастовый фонд «РФ - Программа развития ООН в целях развития», который был создан в 2015 году для помощи странам и регионам с низким уровнем доходов населения.
По данным на 8 января в Кении выявлено более 97 тысяч случаев коронавируса.
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