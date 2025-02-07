Келлог: Трамп хочет остановить бои на Украине, а затем перейти к сделке по ресурсам

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Украине Кит Келлог на фоне сообщений о возможной сделке с Киевом по ресурсам заявил, что президент США хочет сначала остановить боевые действия, а уже потом переходить к переговорам.

«(Трамп сначала - ред. НСН) хочет остановить убийства – просто остановить их», - сказал он в интервью газете New York Post.

Келлог отметил, что президент «будет исходить из этого» на будущих переговорах.

Ранее, 3 февраля, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую США военную и финансовую помощь. Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, киевские власти допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, передает «Радиоточка НСН».

