ЕС распространил пошлины на фанеру из РФ на продукцию из Казахстана и Турции

Отмечается, что ЕК расширила применение пошлин в 15,8% в отношении фанеры из РФ на поставляемые из Казахстана и Турции материалы независимо от того, задекларированы ли они в качестве произведенных в этих странах. Меры касаются фанеры с толщиной древесных слоев не выше 6 мм и хотя бы одним березовым слоем.

По данным Еврокомиссии, в рамках антидемпингового расследования казахстанские и турецкие компании не смогли доказать, что они не связаны с производителями фанеры из РФ.

Ранее в Евросоюзе запланировали введение пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, напоминает RT.

