Казахстан вводит запрет на экспорт лома и отходов черных и цветных металлов на полгода

Согласно приказу главы ведомства Каирбека Ускенбаева, запрет начнет действовать с пятницы.

Также запрет будет распространятся на отработавшие свинцовые аккумуляторы, отходы и лом аккумуляторов, а также трубы, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава, бывшие в употреблении.

Сообщается, что данная мера вводится с целью поддержки местных металлургических предприятий в обеспечении их сырьем.

Правительство Казахстана уже вводило подобные временные меры в 2020 и 2021 годах.

