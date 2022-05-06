Казахстан вводит запрет на экспорт лома и отходов черных и цветных металлов на полгода

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана объявило о вводе полугодового запрета на вывоз лома, а также отходов черных и цветных металлов из страны.

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Согласно приказу главы ведомства Каирбека Ускенбаева, запрет начнет действовать с пятницы.

Также запрет будет распространятся на отработавшие свинцовые аккумуляторы, отходы и лом аккумуляторов, а также трубы, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава, бывшие в употреблении.

Сообщается, что данная мера вводится с целью поддержки местных металлургических предприятий в обеспечении их сырьем.

Правительство Казахстана уже вводило подобные временные меры в 2020 и 2021 годах.

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Фото: astana.gov.kz
ТЕГИ:КазахстанПромышленность
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