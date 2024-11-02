Казахстан стал партнером БРИКС

Посол Казахстана в России Даурен Абаев до этого отмечал, что отказ Казахстана от полноценного вступления в БРИКС не означает отказ от совместных проектов.

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали ранее рассказал, что главе Казахстана поступали предложения о вступлении в БРИКС. Однако, по словам Уали, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в объединение. Вместе с тем Токаев в настоящее время отдает приоритет ООН, уточнил Уали.

БРИКС - геополитический клуб более высокого уровня, чем может себе позволить Казахстан, поэтому страна пока не торопится принимать приглашение о вступлении в объединение, заявил ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов «Радиоточке НСН».

