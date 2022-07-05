Казахстан может расторгнуть аренду своего сухогруза, задержанного в Турции

По его словам, в первую очередь правовую оценку сложившейся ситуации должна дать турецкая сторона. Министр отметил, что необходимо дождаться окончания расследования и делать выводы по ситуации в рамках «правового поля».

«Турецкая сторона, если она занимается этим вопросом, выяснит происхождение груза - кто является фрахтователем, кто отправлял этот груз, и там все понятно будет, какие санкционные ограничения были», - приводит РИА Новости слова Ускенбаеа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения о задержании в Турции арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно. По его словам, арендованное у Казахстана судно шло под флагом России. Лавров добавил, что «груз шел по контракту между Эстонией и Турцией» и отметил, что в ситуации необходимо разбираться, напоминает RT.

