Казахстан может расторгнуть аренду своего сухогруза, задержанного в Турции
Казахстанская сторона может расторгнуть договор аренды своего сухогруза «Жибек жолы» в случае, если расследование подтвердит, что арендатор судна нарушил законодательство. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.
По его словам, в первую очередь правовую оценку сложившейся ситуации должна дать турецкая сторона. Министр отметил, что необходимо дождаться окончания расследования и делать выводы по ситуации в рамках «правового поля».
«Турецкая сторона, если она занимается этим вопросом, выяснит происхождение груза - кто является фрахтователем, кто отправлял этот груз, и там все понятно будет, какие санкционные ограничения были», - приводит РИА Новости слова Ускенбаеа.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения о задержании в Турции арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно. По его словам, арендованное у Казахстана судно шло под флагом России. Лавров добавил, что «груз шел по контракту между Эстонией и Турцией» и отметил, что в ситуации необходимо разбираться, напоминает RT.
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