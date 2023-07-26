Госдеп: США готовы поддерживать контакты с «Талибаном» по ряду направлений
Вашингтон будет при необходимости поддерживать контакты с запрещенным в России и ещё ряде стран радикальным движением «Талибан», заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем, он подчеркнул, что это не означает его признания со стороны Соединенных Штатов или ли же нормализации отношений с действующим правительством Афганистана.
Так представитель госдепа прокомментировал запланированную встречу делегации США с эмиссарами радикального движения в столице Катара в конце июля.
Ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ, экс-посол РФ в Афганистане Замир Кабулов в интервью НСН объяснил претензии России в адрес Афганистана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru