Госдеп: США готовы поддерживать контакты с «Талибаном» по ряду направлений

Вместе с тем, он подчеркнул, что это не означает его признания со стороны Соединенных Штатов или ли же нормализации отношений с действующим правительством Афганистана.

Так представитель госдепа прокомментировал запланированную встречу делегации США с эмиссарами радикального движения в столице Катара в конце июля.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ, экс-посол РФ в Афганистане Замир Кабулов в интервью НСН объяснил претензии России в адрес Афганистана.

