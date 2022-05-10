Казахстан и Турция подписали соглашения на $1 млрд

Казахстан и Турция подписали соглашения о сотрудничестве на общую сумму $1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Отмечается, что всего было подписано 15 документов в ходе первого официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в страну.

В этом году страны отмечают 30-летие дипломатических отношений.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанТурция
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