Катер ВМС США направился в Черное море

Патрульный катер береговой охраны отправился Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море. Корабль будет работать с союзниками НАТО в регионе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 17 апреля заявил, что судна США продолжать заходить в акваторию Черного моря. Россия с 24 апреля закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных военных кораблей, пишет RT.

