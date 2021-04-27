Катер ВМС США направился в Черное море
Патрульный катер Военно-морских сил США Hamilton направился в Черное Море, сообщается в Twitter флота.
BREAKING: 🇺🇸@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021
Патрульный катер береговой охраны отправился Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море. Корабль будет работать с союзниками НАТО в регионе.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 17 апреля заявил, что судна США продолжать заходить в акваторию Черного моря. Россия с 24 апреля закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных военных кораблей, пишет RT.
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