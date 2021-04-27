Катер ВМС США направился в Черное море

Патрульный катер Военно-морских сил США Hamilton направился в Черное Море, сообщается в Twitter флота.

Патрульный катер береговой охраны отправился Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море. Корабль будет работать с союзниками НАТО в регионе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 17 апреля заявил, что судна США продолжать заходить в акваторию Черного моря. Россия с 24 апреля закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных военных кораблей, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореРоссияСШАВМС США
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