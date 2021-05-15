Катер США Hamilton покинул Черное море
Катер береговой охраны США Hamilton покинул Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Шестой флот ВМС США.
Корабль проследовал из Черного моря в Средиземное транзитным путем. В пятницу 14 мая операции в Черном море были завершены. В апреле Национальный центр управления обороной Минобороны РФ передавал, что корабль Hamilton береговой охраны США вошел в воды Черного моря. За маневрами катера наблюдал Черноморский флот.
Шестой флот США ранее отмечал, что корабль посетил Черное море, чтобы поддержать союзников и партнеров по Североатлантическому альянсу (НАТО). ВМС США подчеркнули важность совместной работы с военно-морскими силами союзников для поддержки "свободы передвижения в международных водах для всех стран".
По мнению флота, Черное море "принадлежит всему миру", а не отдельным странам. 17 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что корабли американского флота "на регулярной основе" заходят в Черном море и намерены дальше продолжать проводить подобные операции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Творческие работы Шойгу были проданы на аукционе за 40 млн рублей
- Глава Евросовета подверг критике российский перечень недружественных стран
- Житель Набережных Челнов задержан за угрозу взорвать здание местного банка
- Три ракеты выпустили из Сирии в сторону Израиля
- США призвали Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
- Россия возобновит авиасообщение с еще пятью странами с 25 мая
- Стоимость газа в Европе обновила максимумы за 2,5 года
- ВОЗ сообщила о 717 513 заразившихся COVID-19 в мире за сутки
- Суд арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора Мордовии
- РПЛ назвала лучший гол десятилетия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru