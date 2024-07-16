Карякин и Нимченко станут сенаторами от Крыма в Совете Федерации

Президент России открыл новый участок дороги между Москвой и Санкт-Петербургом Три новые магистрали появятся в Москве Более 1,7 тыс единиц медицинского оборудования подключено к единой медицинской сети в Москве Число специалистов в сфере моды и смежных областях в Москве достигло 78 тыс Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о сильной жаре сегодня и завтра