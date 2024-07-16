Карякин и Нимченко станут сенаторами от Крыма в Совете Федерации
Российский шахматист Сергей Карякин и Герой России Юрий Нимченко станут сенаторами от Крыма в Совфеде, сообщил губернатор региона Сергей Аксенов в беседе с ТАСС.
Сейчас регион в верхней палате представляют Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, они покидают свои посты.
Аксенов заявил, что Нимченко - военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Глава республики охарактеризовал его как человека «с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера».
О Карякине глава региона отозвался как о «настоящем патриоте, доказавшем свою твердую позицию на деле». Аксенов отметил, что гроссмейстер уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения.
Ранее Карякин попросил Роскомнадзор запретить в России песни украинских исполнителей, напоминает RT.
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