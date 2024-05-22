Выступивший против ряда артистов шахматист Карякин обрадовался реакции Роскомнадзора
Сергей Карякин объяснил НСН, что не выступает против украинской культуры в целом. С ним согласилась депутат Драпеко, которая призвала блокировать тех, кто поддерживает ВСУ.
Обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, гроссмейстер Сергей Карякин в беседе с НСН объяснил свой призыв блокировать песни украинских исполнителей. Он отметил, что ограничения должны коснуться только «враждебных элементов», которые зарабатывают деньги в России и затем отправляют их Украине.
В обращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, указано, что Верка Сердючка, группы «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова» и «Бумбокс» поддерживают ВСУ, а создаваемый ими контент сеет экстремизм.
«Это касается откровенно враждебных элементов, которые зарабатывают на нашей стране и сами же спонсируют сторону противника. С такими людьми мы должны бороться обязательно. Здесь важно понимать, что никто против украинской культуры глобально ничего не имеет. Но когда речь идет о спонсировании ВСУ, мы на это должны реагировать», - объяснил он.
Он отметил, что Роскомнадзор уже начал проверку. Также Карякин призвал создать специальную комиссию, которая и определит, какие украинские музыканты нарушили законы РФ.
«Я бы не сказал, что было какое-то конкретное событие, после чего я решил написать обращение. Просто я об этом долго думал, размышлял, тем более я крымчанин. Буквально полчаса назад читал новости о том, что Роскомнадзор заблокировал определенных исполнителей. Уже есть позитивный ответ, мне очень приятно, я благодарен за такую быструю реакцию. Я думаю, что не мое дело выделять конкретных музыкантов. Нужно создавать специальную комиссию, которая определит, что можно и что нельзя, где есть нарушения законодательства. Это не очень сложно, я уверен, что Роскомнадзор с этим может справиться без проблем», - заключил собеседник НСН.
Инициативу поддержала и первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
«Правильно сделал, что написал обращение. Я считаю правильным запретить, пусть не поют. И денег им не платить за исполнение», - сказала она НСН.
22 мая Роскомнадзор выявил в сети 10 фильмов с признаками экстремизма и дискредитации ВС РФ. Также нарушения выявлены в произведениях семи музыкальных исполнителей, передает ТАСС. О каких произведениях идет речь, не уточняется.
Ранее выступающий под псевдонимом Верка Сердючка украинский исполнитель Андрей Данилко попал в скандал во время концерта в Киеве. Украинские СМИ пишут, что в числе прочих Данилко исполнил обновленную версию песни Dancing Lasha Tumbai. После начала спецоперации исполнитель переименовал композицию в Dancing Russia Goodbye, передает «Радиоточка НСН».
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