Картаполов рассказал о судьбе ЧВК «Вагнер» после мятежа

Парламентарий допустил, что изменятся структура, обеспеченность и подчиненность «Вагнера». Бойцы группы индивидуально и в составе подразделений будут заключать контракты с Минобороны, отметил он.

Также Картаполов не исключил, что изменится численность военнослужащих ЧВК.

Частная военная компания 23 июня подняла мятеж, заняла Ростов-на-Дону и выдвинулась в направлении Москвы. По утверждению ее главы Евгения Пригожина, «Вагнер» повернул назад, когда до столицы оставалось 200 километров.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты будут добиваться экстрадиции Пригожина. Он объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, напоминает «Радиоточка НСН».

