Картаполов назвал условия для изменения ядерной доктрины РФ
Ситуация вокруг России и международная обстановка меняются. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, «появляются новые вызовы и угрозы», которые могут стать причиной для изменения, в том числе, ядерной доктрины РФ.
«Если мы увидим, что для купирования этих угроз необходимо изменить какой-то документ, в том числе ядерную доктрину, то значит изменим», - заключил депутат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Кремле внимательно смотрят за происходящем в мире и не исключают внесения каких-то изменений в ядерную доктрину, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru