Картаполов назвал условия для изменения ядерной доктрины РФ

По его словам, «появляются новые вызовы и угрозы», которые могут стать причиной для изменения, в том числе, ядерной доктрины РФ.

«Если мы увидим, что для купирования этих угроз необходимо изменить какой-то документ, в том числе ядерную доктрину, то значит изменим», - заключил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Кремле внимательно смотрят за происходящем в мире и не исключают внесения каких-то изменений в ядерную доктрину, сообщает RT.

