Песков назвал условия применения ядерного оружия Россией
Россия воспользуется правом на применение ядерного оружия, в случае угрозы её существованию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ заявил об этом во время просветительского марафона «Знание. Первые», проходящего на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.
По его словам, в Москве придерживаются на этот счет собственной доктрины. В ней такое оружие трактуются, как «прощальное».
Ранее президент РФ Владимир Путин отказался понижать ядерный порог в российской военной доктрине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru