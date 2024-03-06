Песков назвал условия применения ядерного оружия Россией

Россия воспользуется правом на применение ядерного оружия, в случае угрозы её существованию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ заявил об этом во время просветительского марафона «Знание. Первые», проходящего на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

«Хрен им!»: Россия отработала ответный ядерный удар по противнику

По его словам, в Москве придерживаются на этот счет собственной доктрины. В ней такое оружие трактуются, как «прощальное».

Ранее президент РФ Владимир Путин отказался понижать ядерный порог в российской военной доктрине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерный УдарРоссияЯдерное ОружиеПесков

Горячие новости

Все новости

партнеры