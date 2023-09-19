Картаполов пообещал выяснить, почему Баку не предупредил Москву о спецоперации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия должна разобраться, почему Баку заблаговременно не предупредил Москву о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что Россия призывает стороны конфликта к благоразумию, для урегулирования конфликта может потребоваться несколько дней, передает «Газета.Ru».