Картаполов пообещал выяснить, почему Баку не предупредил Москву о спецоперации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия должна разобраться, почему Баку заблаговременно не предупредил Москву о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что Россия призывает стороны конфликта к благоразумию, для урегулирования конфликта может потребоваться несколько дней, передает «Газета.Ru».

Симоньян напомнила о роли НАТО после требования Пашиняна к миротворцам РФ

Армянский премьер-министр Никол Пашинян накануне заявил, что внутренние и внешние силы «пытаются втянуть Армению в полномасштабные военные действия». Пашинян также добавил, что ожидает от российских миротворцев действий, направленных на стабилизацию ситуации в регионе.

До этого Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» в Карабахе с целью разоружения армянских сил и «восстановления конституционного строя», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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