Президент Украины Владимир Зеленский непопулярен среди граждан из-за того, что он «продал страну». Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с британским коллегой Пирсом Морганом.

«Он [Зеленский] чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну», — отметил Карлсон.

По его словам, украинцы знают, что их президент и все руководство государства «обогащается».

Кроме того, Карлсон отметил, что режим Зеленского подходит под определение диктатуры. Как пояснил журналист, украинский президент не является избранным главой государства, он «убивал своих политических оппонентов», запретил религиозную конфессию и языковую группу.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал Владимира Зеленского главным врагом Европы.

