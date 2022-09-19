Канцлер юстиции Финляндии призвал создать закон, запрещающий въезд россиян

Между тем, ранее Пеюсти рекомендовал правительству не вводить запрет на въезд российских граждан.

Евросоюз в сентябре приостановил упрощенный визовый режим с Россией. При этом страны Прибалтики, а также Польша запретили въезд для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Однако ряд государств, в том числе Испания, Франция и Италия, остаются лояльными к россиянам и выдают долгосрочные визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



