Канцлер юстиции Финляндии призвал создать закон, запрещающий въезд россиян

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти заявил, что считает важным создать закон, запрещающий въезд россиян в страну. Об этом сообщает финское агентство STT.

Запретивших визы россиянам страны ЕС ждут потери

Между тем, ранее Пеюсти рекомендовал правительству не вводить запрет на въезд российских граждан.

Евросоюз в сентябре приостановил упрощенный визовый режим с Россией. При этом страны Прибалтики, а также Польша запретили въезд для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Однако ряд государств, в том числе Испания, Франция и Италия, остаются лояльными к россиянам и выдают долгосрочные визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыФинляндия
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