Канцлер Германии Шольц заявил о желании повторно поговорить с Путиным

Также глава правительства ФРГ еще раз подтвердил, что не собирается давать разрешение на отправку подразделений бундесвера на Украину. При этом он заверил, что Берлин будет продолжать поддерживать Киев, в том числе, военными поставками.

Путин и Шольц переговорили по телефону в середине ноября - впервые за два года. Беседа была посвящена Украине. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях журнал Der Spiegel сообщил о планах Шольца в ближайшее время отправиться в Москву с мирной миссией. Официально в правительстве ФРГ исключили такую возможность.

