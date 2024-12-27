Канцлер Германии Шольц заявил о желании повторно поговорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил желание провести еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — прокомментировал он свое намерение порталу T-online.
Также глава правительства ФРГ еще раз подтвердил, что не собирается давать разрешение на отправку подразделений бундесвера на Украину. При этом он заверил, что Берлин будет продолжать поддерживать Киев, в том числе, военными поставками.
Путин и Шольц переговорили по телефону в середине ноября - впервые за два года. Беседа была посвящена Украине. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях журнал Der Spiegel сообщил о планах Шольца в ближайшее время отправиться в Москву с мирной миссией. Официально в правительстве ФРГ исключили такую возможность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru