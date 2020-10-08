Канцлер Австрии предложил провести в Вене переговоры по Карабаху
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести переговоры по Карабаху на территории страны. Об этом он написал в своём «Твиттере».
Курц сообщил, что в ходе телефонного разговора с с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил предложение Австрии стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном. «Австрия всегда была местом для диалога, и мы продолжим настаивать на деэскалации и прямых переговорах», — написал канцлер.
I expressed my hope for a peaceful solution in a call with Armenian PM @NikoPashiyan today and reiterated our offer to host another round of talks between the two parties. Austria has always been a place for dialogue and we will continue to promote de-escalation and direct talks.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 8, 2020
В своём сообщении Курц также выразил надежду на мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе и призвал прекратить военные действия.
Ранее Никол Пашинян в интервью Spiegel предрек появление турок под Веной.
В четверг в Женеве начались переговоры по ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике под эгидой Минской группы ОБСЕ. В них принимают участие Россия, Франция, США и представители Азербайджана.
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