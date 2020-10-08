Канцлер Австрии предложил провести в Вене переговоры по Карабаху

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести переговоры по Карабаху на территории страны. Об этом он написал в своём «Твиттере».

Курц сообщил, что в ходе телефонного разговора с с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил предложение Австрии стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном. «Австрия всегда была местом для диалога, и мы продолжим настаивать на деэскалации и прямых переговорах», — написал канцлер.

В своём сообщении Курц также выразил надежду на мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе и призвал прекратить военные действия.

Ранее Никол Пашинян в интервью Spiegel предрек появление турок под Веной.

В четверг в Женеве начались переговоры по ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике под эгидой Минской группы ОБСЕ. В них принимают участие Россия, Франция, США и представители Азербайджана.

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ФОТО: Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Фото с сайта Сибдепо.
ТЕГИ:ПереговорыНагорный КарабахАвстрия
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