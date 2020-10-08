Канцлер Австрии предложил провести в Вене переговоры по Карабаху

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести переговоры по Карабаху на территории страны. Об этом он написал в своём «Твиттере».

Курц сообщил, что в ходе телефонного разговора с с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил предложение Австрии стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном. «Австрия всегда была местом для диалога, и мы продолжим настаивать на деэскалации и прямых переговорах», — написал канцлер.