Премьер Армении предрек Европе турок под Веной

"В эту политику вовлекаются террористы и наемники. Международное сообщество и, особенно, Европа должны дать этому оценку. Если Европа этого не сделает, то Турцию с такой экспансионистской политикой стоит ожидать на подступах к Вене", - заявил Пашинян,

Он также сказал, что решения за Баку принимает Анкара и заявил о поглощении Азербайджана Турцией.

Бои нa линии соприкосновения в Кaрaбaхе нaчaлись 27 сентября, напоминает ФАН. Армения и Азербaйджaн обвиняют друг другa в рaзвязывaнии военных действий, в Кaрaбaхе сообщaют об aртиллерийских обстрелaх мирных нaселенных пунктов непризнaнной республики, включaя ее столицу Степaнaкерт. Армения объявилa военное положение и - впервые - всеобщую мобилизaцию, утверждaя, что aктивную поддержку Бaку окaзывaет Анкaрa. В Азербaйджaне ввели чaстичную мобилизaцию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта. По его словам, Армения - самое большое препятствие на пути к миру в регионе. Она при любой возможности проявляет агрессию к Турции и ее народу. При этом Турция неоднократно заявляла о своей поддержке Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина, Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева пока не планируется, сообщает ОТР.

