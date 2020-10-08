Премьер Армении предрек Европе турок под Веной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предрек появление турок под Веной, передает РИА Новости.
Пашинян, очевидно, говорит о Венской битве 12 сентября 1683 года после двухмесячной осады Вены, столицы Австрии, войском Османской империи, что положило конец попыткам османов вторгнуться в Европу.
Глава армянского правительства в интервью Spiegel рассказал, что позицию Турции по вопросу Нагорного Карабаха надо увязывать с более широким контекстом турецкой политики в средиземноморском регионе.
"В эту политику вовлекаются террористы и наемники. Международное сообщество и, особенно, Европа должны дать этому оценку. Если Европа этого не сделает, то Турцию с такой экспансионистской политикой стоит ожидать на подступах к Вене", - заявил Пашинян,
Он также сказал, что решения за Баку принимает Анкара и заявил о поглощении Азербайджана Турцией.
Бои нa линии соприкосновения в Кaрaбaхе нaчaлись 27 сентября, напоминает ФАН. Армения и Азербaйджaн обвиняют друг другa в рaзвязывaнии военных действий, в Кaрaбaхе сообщaют об aртиллерийских обстрелaх мирных нaселенных пунктов непризнaнной республики, включaя ее столицу Степaнaкерт. Армения объявилa военное положение и - впервые - всеобщую мобилизaцию, утверждaя, что aктивную поддержку Бaку окaзывaет Анкaрa. В Азербaйджaне ввели чaстичную мобилизaцию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта. По его словам, Армения - самое большое препятствие на пути к миру в регионе. Она при любой возможности проявляет агрессию к Турции и ее народу. При этом Турция неоднократно заявляла о своей поддержке Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина, Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева пока не планируется, сообщает ОТР.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Трамп согласился перенести вторые дебаты
- Патриарх Кирилл назвал коронавирус «последним звонком» для всего мира
- Премьер Армении предрек Европе турок под Веной
- Джонсон и Зеленский обсудили противостояние «влиянию России»
- Россельхознадзор нашел клопов в шампиньонах из Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru