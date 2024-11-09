Канцелярия Дуды опровергла его вылет в США на встречу с Трампом
Канцелярия президента Польши Анджея Дуды опровергла сообщения о том, что политик якобы отправится в США и встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом на вечеринке в его резиденции во Флориде. Об этом пишет агентство РАР.
Ранее польские СМИ сообщили, что в пятницу Дуда вылетит в США на встречу с Трампом. С избранным президентом якобы встретится и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава Бюро международной политики польского лидера Мешко Павляк опроверг сведения о том, что Дуда отправится в Соединенные Штаты. Как отметил пресс-секретарь МИД республики Павел Вроньский, ведомство «не комментирует действия» главы государства.
По данным портала Interia, утвержденной даты встречи Дуды и Трампа нет.
Между тем стало известно, что американские конгрессмены просят разрешить Польше перехватывать ракеты над Украиной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru