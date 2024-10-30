СМИ: Конгресс США просит Байдена разрешить Польше перехват ракет над Украиной
Ряд конгрессменов США от обеих партий обратились к президенту Джо Байдену с просьбой предоставить Польше право перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной, особенно те, которые представляют угрозу для воздушного пространства Польши. Об этом сообщается в письме, текст которого опубликовало издание The Hill.
В своем письме американские законодатели подчеркнули, что просьба Польши является необходимой и срочной мерой для поддержки Украины и защиты границ НАТО.
Они также напомнили о инциденте, произошедшем 15 ноября 2022 года, когда российские силы нанесли массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре, и ракета упала на территории Польши, унеся жизни двух человек.
Проведенное тогда расследование показало, что это была украинская ракета, выпущенная в ходе работы противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».
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