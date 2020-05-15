Канитель вместо поддержки. Путин требует выплатить медикам «боевые»

Исправить ситуацию до конца дня – столь жестких сроков на исполнение своих поручений глава государства еще не отводил, во всяком случае, как писали в советское время, «старожилы не упомнят». На селекторном совещании Владимир Путин напомнил о своем распоряжении, отданном более месяца назад, согласно которому, медикам за работу с больными коронавирусной инфекцией в срок до 15 мая должны быть выплачены весьма крупные надбавки. На днях выяснилось, что в некоторых регионах инициативу президента трактуют по-своему. В частности, в Мурманской области доплаты высчитывались поминутно: водители и фельдшеры скорой помощи публиковали в интернете зарплатные ведомости, в которых значились доплаты за работу с COVID-19 у кого в 137 рублей в месяц, у кого в 229 с копейками. «Развели канитель бюрократическую», - возмутился Владимир Путин.

«Ведь я назвал конкретные цифры за работу с коронавирусными больными: не за время, там пять, десять минут или два часа, - а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать что ли? Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно просто. Повторяю, в понедельник - во вторник к этому ещё вернусь».

Поручение назначить медперсоналу ежемесячные доплаты за работу с COVID-инфицированными Владимир Путин отдал еще в начале апреля. Предполагалось, что врачам будут доплачивать по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи - по 50 тысяч, младшему персоналу, водителям и фельдшерам скорых - по 25 тысяч. Медиков, работающих с больными коронавирусом, Путин сравнил тогда с военными на передовой, заметив, что они имеют право на «боевые».

«Канитель», как выразился Владимир Путин, в вопросах поддержки в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями, происходит вовсе не только с выплатой «боевых» для медиков. К примеру, некоторые кредитные учреждения вместо кредитных каникул, за предоставлением которых к ним в соответствии с законом, подписанным президентом, обращаются заемщики, предлагают свои собственные, менее выгодные программы реструктуризации. Кроме того, заемщиков зачастую приглашают в офис, отказываясь принимать заявление о кредитных каникулах дистанционно, хотя по закону обязаны это делать. На это обратил внимание Центробанк, направив банкам и другим кредитным организациям письмо, в котором назвал подобное поведение недопустимым.

Или вот кредиты предприятиям на зарплаты сотрудникам в размере одного МРОТ на человека в месяц, тоже предусмотренные пакетом мер поддержки бизнеса. Самый яркий и до предела наглядный пример пришел из Петербурга. Предпринимательница из северной столицы опубликовала в соцсетях список из 33-х документов, который она должна представить в крупнейший российский банк для получения такого кредита.

33 документа. Это, что ли, не канитель?

