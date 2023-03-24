Кандидат в президенты Турции пообещал вывести страну из НАТО
Претендент на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек пообещал, что в случае победы на выборах выведет республику из НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Перинчек, опросы показывают, что 80% граждан Турции считают США угрозой, пишет РИА ФАН. При этом 70% населения уверены, что Россия и Китай — дружественные страны.
«При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции», – подчеркнул политик.
Выборы президента Турции запланированы на 14 мая. Перинчек подал заявление в высший избирательный совет для участия в президентской гонке, ему необходимо собрать сто тысяч подписей.
Ранее кандидатами на выборах главы государства были официально выдвинуты действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, пишет Газета.ру.
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