Кандидат в президенты Турции пообещал вывести страну из НАТО

Как отметил Перинчек, опросы показывают, что 80% граждан Турции считают США угрозой, пишет РИА ФАН. При этом 70% населения уверены, что Россия и Китай — дружественные страны.

«При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции», – подчеркнул политик.

Выборы президента Турции запланированы на 14 мая. Перинчек подал заявление в высший избирательный совет для участия в президентской гонке, ему необходимо собрать сто тысяч подписей.

Ранее кандидатами на выборах главы государства были официально выдвинуты действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, пишет Газета.ру.

