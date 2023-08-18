Кандидат в президенты Рамасвами: США могут исчезнуть в случае конфликта с РФ и КНР

Соединенные Штаты могут исчезнуть, если произойдет конфликт с Россией и Китаем, сообщил журналисту Такеру Карлсону кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

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По его словам, Вашингтон не способен защититься от ядерного оружия, а американская национальная оборона «уже давно не об обороне».

Ранее Рамасвами заявил, что расширение НАТО привело к конфликту на Украине.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитайСША

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