Кандидат в президенты США Байден впервые поддержал импичмент Трампа
Кандидат в президенты США демократ Джо Байден впервые поддержал импичмент Трампа, который, как выяснилось, призывал власти Украины начать расследование в отношении Байдена и его сына.
«Дональд Трамп нарушил свою президентскую присягу, предал нашу нацию и совершил действия, подпадающие под импичмент», - приводит РИА Новости его слова с выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.
В свою очередь Трамп отреагировал на это заявление Байдена в своем Twitter. По его словам, Байден начал призывать к импичменту, поскольку «провальная кампания не оставила ему другого выбора».
Напомним, о начале процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Президента США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле Трамп якобы давил на Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. При этом Байден считается одним из главных конкурентов Трампа от демократов на выборах 2020 года.
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