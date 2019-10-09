Кандидат в президенты США Байден впервые поддержал импичмент Трампа

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден впервые поддержал импичмент Трампа, который, как выяснилось, призывал власти Украины начать расследование в отношении Байдена и его сына.

«Дональд Трамп нарушил свою президентскую присягу, предал нашу нацию и совершил действия, подпадающие под импичмент», - приводит РИА Новости его слова с выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.