Кандидат в президенты Харитонов назвал дату начала предвыборных дебатов

Кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов назвал дату начала предвыборных дебатов на телевидении, сообщает РИА Новости.

ЦИК утвердил Харитонова в качестве кандидата в президенты России

На встрече с жителями Оренбургской области он указал, что он начнутся за месяц до выборов - 16 февраля.

«16 февраля пойдут теледебаты», - сказал Харитонов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииПолитические ДебатыТеледебатыНиколай Харитонов

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