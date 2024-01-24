Кандидат в президенты Харитонов назвал дату начала предвыборных дебатов

На встрече с жителями Оренбургской области он указал, что он начнутся за месяц до выборов - 16 февраля.

«16 февраля пойдут теледебаты», - сказал Харитонов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».