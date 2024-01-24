Кандидат в президенты Харитонов назвал дату начала предвыборных дебатов
24 января 202418:18
Кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов назвал дату начала предвыборных дебатов на телевидении, сообщает РИА Новости.
На встрече с жителями Оренбургской области он указал, что он начнутся за месяц до выборов - 16 февраля.
«16 февраля пойдут теледебаты», - сказал Харитонов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru