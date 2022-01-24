Кандидат в президенты Франции призвал отменить санкции против России
Санкции в отношении России следует отменить, считает кандидат в президенты Франции, писатель и журналист Эрик Земмур. Об этом сообщает телеканал France 5.
По мнению политика, Париж и Москва «должны быть друзьями».
«Мы должны прекратить быть инструментом США <… > Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России», — заявил Земмур.
Кандидат на пост главы государства отметил, что не верит во вмешательство РФ в выборы во Франции: по его мнению, «скорее американцы прослушивали своих союзников», пишет «Свободная пресса».
По словам Земмура, политика России «естественно, направлена на распространение ее влияния». Однако Париж мог бы показать дружественные сигналы по отношению к Москве, в частности, отменить санкции, сообщает телеканал «360».
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