По мнению политика, Париж и Москва «должны быть друзьями».

«Мы должны прекратить быть инструментом США <… > Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России», — заявил Земмур.

Кандидат на пост главы государства отметил, что не верит во вмешательство РФ в выборы во Франции: по его мнению, «скорее американцы прослушивали своих союзников», пишет «Свободная пресса».

По словам Земмура, политика России «естественно, направлена на распространение ее влияния». Однако Париж мог бы показать дружественные сигналы по отношению к Москве, в частности, отменить санкции, сообщает телеканал «360».

