Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с РФ. Такое решение объяснили неконтролируемым потоком беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Позднее, 14 декабря, КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» возобновили работу, однако в тот же день власти страны приняли решение вновь закрыть их.

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что правительство страны отказалось открывать КПП на границе с Россией после 14 января, поскольку ситуация с беженцами не стабилизировалась, сообщает «Радиоточка НСН».

