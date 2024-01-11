Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля
МВД Финляндии приняло решение продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией до 11 февраля, сообщает вещательная корпорация Yle со ссылкой на министра внутренних дел Мари Рантанен.
В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с РФ. Такое решение объяснили неконтролируемым потоком беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Позднее, 14 декабря, КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» возобновили работу, однако в тот же день власти страны приняли решение вновь закрыть их.
Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что правительство страны отказалось открывать КПП на границе с Россией после 14 января, поскольку ситуация с беженцами не стабилизировалась, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия: ЕС намерен выпускать миллион снарядов в год
- Минфин: Дефицит бюджета в 2023 году составил 1,9% ВВП
- Умер один из главных создателей вакцины «Спутник-V»
- Матвиенко назвала неоценимым вклад Соломина в развитие театрального искусства
- Зеленский: Прекращение огня поможет только России
- Соколов: «АвтоВАЗ» в 2024 году планирует продать в РФ порядка 450 тысяч Lada
- Ивлеева не признала вину по делу об организации «голой вечеринки»
- Министр обороны Южной Кореи заявил о возможной поставке новых ракет КНДР в Россию
- Редчайшая лилия расцвела в «Аптекарском огороде» впервые за 318-летнюю историю
- Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru