Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в росте цен на газ
Сопредседатель «Союза-90»/«Зеленых» Анналена Бербок, баллотирующаяся в канцлеры ФРГ, выразила уверенность, что Россия манипулирует ценами на газ в Европе. Об этом она заявила в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Кандидат в канцлеры заявила, что Москва усиливает политическое давление, чтобы сертифицировать газопровод «Северный поток - 2» и начать его эксплуатировать как можно скорее. По мнению политика, немцам придется платить больше или же «сидеть в холоде».
Бербок раскритиковала Социал-демократическую партию Германии и блок ХДС/ХСС, которые поддерживали запуск «Северного потока - 2». По ее мнению, Россия будет шантажировать Германию, о чем ранее заявляли оппозиционеры.
Ранее старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн в беседе с Bloomberg заявил, что России следует увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины.
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