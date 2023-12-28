Кандидат от ДПР Свиридова подала документы для участия в президентских выборах

Кандидат от Демократической партии России Ирина Свиридова подала документы в Центризбиком для участия в выборах президента в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Бабурин подал документы для участия в выборах президента России

Ранее съезд ДПР принял решение о выдвижении Свиридовой.

ДПР не входит в парламент, для допуска к выборам кандидату следует собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. Как сообщали в ЦИК, документы для выдвижения на выборах подали восемь человек из 33 заявившихся, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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